Am Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Täter das an einem Supermarkt in der Weißenburger Straße in Eichstätt parkenden Auto mit einem Kratzer versehen und Unfallflucht begangen. Laut Polizei beläuft sich der Schaden des Kratzers am linken Fahrzeugheck auf 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08421/9700-0 entgegen. (AZ)

