Unfall am Grünauer Kreisverkehr: Lkw-Fahrer übersieht Fahranfängerin

Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Roth hat am Mittwochmorgen am Kreisverkehr der Grünauer Straße eine Fahranfängerin übersehen. Laut Polizei war der 55-Jährige gegen 7.30 Uhr auf der Staatsstraße 2043 von Bergheim kommend in Richtung B16 unterwegs.

Neuburg: Unfall am Kreisverkehr in Grünau

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Grünauer Straße übersah er eine 18-jährige Fahranfängerin aus Geisenfeld. Der Wagen der Fahranfängerin wurde durch den Zusammenstoß gegen die Fahrbahnbegrenzung des Kreisverkehrs gedrückt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. (AZ)