Unfall beim Ausparken: Mann verliert Teil seines Fingers

Weitreichende Folgen hatte ein Unfall am Autobahnrastplatz Baarer Weiher West, der sich am Samstag gegen 9.30 Uhr zwischen einem Sattelzug und einem Auto ereignet hat.

Auf einem Rastplatz an der Autobahn A9 wurde die Hand eines Autofahrers bei einem Unfall eingeklemmt

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 43-Jähriger aus Neuhaus an der Pegnitz sein Auto auf dem Lastwagen-Parkplatz abgestellt. Der Mann wollte gerade aus seinem Fahrzeug aussteigen, als ein 37-jähriger Lastwagenfahrer aus Belarus losfahren wollte. Dabei übersah dieser das falsch geparkte Auto und stieß dagegen.

Der Autofahrer befand sich währenddessen zwischen den beiden Fahrzeugen und blieb mit seiner Hand an seiner Fahrertür hängen. In der Folge wurde sie zwischen Lastwagen und Autotür eingeklemmt, wobei das oberste Fingerglied des rechten Ringfingers abgetrennt wurde. Der Mann kam ins Krankenhaus, der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9000 Euro. (AZ)