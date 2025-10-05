Icon Menü
Unfall am Rastplatz: Autofahrer verliert Finger bei Kollision mit Lastwagen

A9 bei Baar-Ebenhausen

A9 bei Baar-Ebenhausen

Unfall beim Ausparken: Mann verliert Teil seines Fingers

Bei einem Unfall am Rastplatz Baarer Weiher an der A9 wurde die Hand eines Autofahrers zwischen einem Lastwagen und seinem Fahrzeug eingeklemmt.
    Am Autobahnrastplatz Baarer Weiher kam es zu einem Unfall, bei dem einem Autofahrer ein Teil seines Fingers abgetrennt wurde.
    Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

    Weitreichende Folgen hatte ein Unfall am Autobahnrastplatz Baarer Weiher West, der sich am Samstag gegen 9.30 Uhr zwischen einem Sattelzug und einem Auto ereignet hat.

    Auf einem Rastplatz an der Autobahn A9 wurde die Hand eines Autofahrers bei einem Unfall eingeklemmt

    Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 43-Jähriger aus Neuhaus an der Pegnitz sein Auto auf dem Lastwagen-Parkplatz abgestellt. Der Mann wollte gerade aus seinem Fahrzeug aussteigen, als ein 37-jähriger Lastwagenfahrer aus Belarus losfahren wollte. Dabei übersah dieser das falsch geparkte Auto und stieß dagegen.

    Der Autofahrer befand sich währenddessen zwischen den beiden Fahrzeugen und blieb mit seiner Hand an seiner Fahrertür hängen. In der Folge wurde sie zwischen Lastwagen und Autotür eingeklemmt, wobei das oberste Fingerglied des rechten Ringfingers abgetrennt wurde. Der Mann kam ins Krankenhaus, der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9000 Euro. (AZ)

