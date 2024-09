36-Jährige will mit Auto wenden und übersieht Fahranfängerin

Am späten Montagnachmittag ist es am Neuburger Schwalbanger bei einem Wendemanöver zu einem Unfall gekommen. Eine 36-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg war gegen 17.40 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Als sie wenden wollte, übersah sie hinter sich das Auto einer 19-jährigen Fahranfängerin und erfasste beim Wiedereinscheren deren Wagen.

Unfall am Schwalbanger: Wendemanöver führt zu Kollision

Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige in ihrem Auto gegen zwei parkende Fahrzeuge geschleudert. Die 19-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die 36-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (AZ)