21-Jährige wird bei Unfall an der Zeller Kreuzung verletzt

Am Mittwochfrüh gegen 5.35 Uhr hat sich an der Zeller Kreuzung ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 21-jährige Autofahrerin aus dem südlichen Landkreis von Karlshuld kommend geradeaus Richtung Grünau fahren. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv, weshalb für die Frau „Vorfahrt achten“ galt.

An der Zeller Kreuzung sind ein Auto und ein Lastwagen zusammen gestoßen

Zeitgleich fuhr 59-jähriger Mann aus Manching mit seinem Lastwagen samt Auflieger auf der B16 von Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg. Beim Überqueren der Kreuzung hat die Frau den Lastwagen übersehen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Das Auto der Frau wurde in den Graben geschleudert und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Neuburg, Bruck und Weichering im Einsatz.