Auto und Bus kollidieren: Insassen bemerken nichts von einem Unfall

Am Samstagabend gegen 23.10 Uhr ist es auf der Autobahn A9 bei Rohrbach zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem weißen Tesla gekommen.

Auf der Autobahn A9 bei Ingolstadt sind ein Tesla und ein Bus aus Italien zusammengestoßen

Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 50-jähriger Autofahrer aus Neuburg, der auf der mittleren Spur unterwegs war, ins Schleudern und stieß mit dem italienischen Bus auf der rechten Spur zusammen. Da der Bus- und der Autofahrer unterschiedliche Angaben zum Geschehen machten, konnte die Polizei den genauen Unfallhergang bislang nicht ermitteln.

Die Polizei traf den italienischen Busfahrer in einem Hotel in Ingolstadt

Eigenen Angaben zufolge hatte der 49-jährige Busfahrer aus Italien nichts von einem Unfall bemerkt und deshalb seine Fahrt mit 50 Fahrgästen an Bord bis nach Ingolstadt fortgesetzt. Hier traf ihn eine Polizeistreife in einem Hotel an.

Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-4410 melden. (AZ)