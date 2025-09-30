Icon Menü
Unfall auf A9: Lastwagenfahrer übersieht Auto - 21-Jähriger verletzt

A9 bei Rohrbach

Unfall mit einem Lastwagen: Beim Spurwechsel auf der A9 hat es gekracht

Bei einem Unfall auf der A9 in der Nähe von Rohrbach wurde ein 21-Jähriger verletzt. Sein Auto war 200 Meter von einem Lastwagen mitgeschleift worden.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 bei Rohrbach wurde ein Autofahrer verletzt. Sein Auto wurde von einem Lastwagen mitgeschleift.
    Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 bei Rohrbach wurde ein Autofahrer verletzt. Sein Auto wurde von einem Lastwagen mitgeschleift. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Am Montagfrüh gegen 7.40 Uhr war ein bulgarischer Lastwagenfahrer auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs.

    Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 wurde ein Auto 200 Meter weit mitgeschleift

    Kurz vor dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried wollte der 56-Jährige laut Polizei von der rechten auf die mittlere Spur wechseln, wobei er allerdings das Auto eines 21-Jährigen übersah. Beim seitlichen Aufprall verhakten sich beide Fahrzeuge, sodass das Auto des Mannes aus dem Kreis Pfaffenhofen noch rund 200 Meter mitgeschleift wurde.

    Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von 70.000 Euro entstanden. (AZ)

