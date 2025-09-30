Unfall mit einem Lastwagen: Beim Spurwechsel auf der A9 hat es gekracht

Am Montagfrüh gegen 7.40 Uhr war ein bulgarischer Lastwagenfahrer auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 wurde ein Auto 200 Meter weit mitgeschleift

Kurz vor dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried wollte der 56-Jährige laut Polizei von der rechten auf die mittlere Spur wechseln, wobei er allerdings das Auto eines 21-Jährigen übersah. Beim seitlichen Aufprall verhakten sich beide Fahrzeuge, sodass das Auto des Mannes aus dem Kreis Pfaffenhofen noch rund 200 Meter mitgeschleift wurde.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von 70.000 Euro entstanden. (AZ)