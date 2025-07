Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B16

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B16 bei Burgheim sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr um 15.30 Uhr ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Neuburg und wollte mit seinem Pkw über den Abbiegestreifen links nach Burgheim abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger Donau-Rieser mit seinem Pkw auf der B16 in Fahrtrichtung Donauwörth. Der 75-Jährige übersah das entgegenkommende Fahrzeug, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam.

Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis