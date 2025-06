Sieben Leichtverletzte bei Unfall auf der B16a bei Großmehring – 20.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Großmehring (Landkreis Eichstätt) haben sich sieben Personen leicht verletzt. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, mussten drei von ihnen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zusammenstoß beim Abbiegen auf B16a – Sieben Personen leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim gegen 18 Uhr mit seinem Wagen auf der B16a in Richtung Vohburg. An der Einmündung zur Regensburger Straße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei offenbar ein entgegenkommendes Auto. Dessen 37-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen war in Richtung Ingolstadt unterwegs. Dabei wurden sowohl der Fahrer und Beifahrer des abbiegenden Autos als auch fünf Insassen des Pfaffenhofener Fahrzeugs leicht verletzt. Drei von ihnen wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Großmehring übernahm die Absicherung der Unfallstelle. (AZ)