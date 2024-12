62-Jähriger bei Unfall auf der B300 leicht verletzt

Am Freitagnachmittag hat sich auf der B300 bei Waidhofen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 62-Jähriger auf Höhe des Ortes Schenkenau aus bislang unbekannten Gründen von der rechten Fahrbahn in den Gegenverkehr ab. Ein 47-Jähriger, der in entgegenkommender Richtung unterwegs war, konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.

B300 bei Waidhofen für eine Stunde einseitig gesperrt

Der 62-Jährige fuhr derweil nach links in den Straßengraben und kollidierte dabei mit Sträuchern, wobei sein Pkw stark beschädigt wurde. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur Abklärung ins Krankenhaus Schrobenhausen. Der 47-Jährige und seine 45-jährige Beifahrerin wurden derweil nicht verletzt, auch das Fahrzeug blieb nach erstem Anschein unbeschädigt. Die B300 war an der Unfallstelle für etwa eine Stunde einseitig gesperrt. (AZ)