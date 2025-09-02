Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A9 Richtung München – Schaden um die 40.000 Euro

Am Montag hat es auf der A9 in Richtung München einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, aber ohne Verletzte gegeben. Am Montagnachmittag gab es auf der A9 eine Wanderbaustelle. Diese wurde durch einen LKW samt Anhänger abgesichert. Der Verkehr wurde auf die mittlere und rechte Fahrspur umgeleitet – das führte dann zu einem Auffahrunfall mit mehreren Autos.

Es gab keine Verletzten – der Schaden beträgt rund 40.000 Euro

Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, übersah ein 25-jähriger Münchner gegen 16 Uhr die Sperrung und prallte gegen den Absperrhänger des LKWs. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Münchner auf die mittlere Spur. Dort war zur selben Zeit ein 27-Jähriger in seinem Kleinwagen unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Wolnzacher nach rechts aus. Bei dem Ausweichmanöver stieß der Kleinwagen gegen einen Bus. Es gab keine Verletzten. Der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 40.000 Euro. (AZ)