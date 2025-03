Frontal gegen Baum: Fahrzeug brennt, Fahrer stirbt

Bei einem schweren Unfall am späten Mittwochabend ist ein 44-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er erlitt multiple Verletzungen, auch umfangreiche Brandverletzungen. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2043 zwischen Bergheim und dem Kreisverkehr vor Schloss Grünau gegen einen Baum geprallt. Das Auto fing Feuer.

Gegen 22.30 Uhr war der Mann von Grünau kommend Richtung Bergheim unterwegs. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann aus dem südlichen Landkreis Eichstätt ein vor ihm fahrendes Auto überholen, kam dabei aber einige hundert Meter nach dem Kreisverkehr mit von der Fahrbahn ab. Dort prallte sein Fahrzeug gegen einen Baum, drehte sich und schlug nahezu frontal in einen weiteren Baum ein. Durch den heftigen Aufprall geriet der Wagen in Brand. Der Fahrer war hinterm Steuer eingeklemmt.

Icon Galerie 13 Bilder Bei einem schweren Unfall am Mittwochabend ist ein Mann tödlich verletzt worden. Die Bilder von der Unglücksstelle zeigen, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss.

Kräfte der Feuerwehr Neuburg waren am Einsatzort. Sie konnten das brennende Auto relativ schnell löschen und den Fahrer aus dem Wrack bergen. Feuerwehrmänner und -frauen aus Bruck und Bergheim sicherten die Unfallstelle ab und sorgten für die Straßensperrung. Der schwer verletzte Fahrer wurde zunächst durch den Notarzt und die Rettungskräfte des BRK vor Ort versorgt. Nach Angaben der Polizei Neuburg starb der Mann gegen Mitternacht im Neuburger Krankenhaus.

Die B16 war in der Nacht für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Sie wurde erst gegen 5 Uhr wieder freigegeben. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 100.000 Euro.