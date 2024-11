Mitarbeiter quetscht sich in einem Steinwerk einen Finger ein

Am Freitagmorgen wurde ein Arbeiter in einem Steinwerk in Mörnsheim verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Finger des Mannes wurde in Mörnsheim in einer Maschine eingequetscht

Gegen 8 Uhr wurde ersten Erkenntnissen zufolge durch einen Bedienungsfehler der Finger eines 38-Jährigen aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in einer Maschine eingequetscht. Der Mann wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus Eichstätt gebracht. (AZ)