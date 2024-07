17-Jähriger landet mit Microcar an Telefonmast und überschlägt sich

Ein 17-Jähriger ist am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Etting und Ehekirchen verunglückt. Der Jugendliche war am Sonntag gegen 7 Uhr mit einem sogenannten Micro-Car, das maximal 45 Kilometer pro Stunde fahren kann, Richtung Ehekirchen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam.

Laut Polizei Neuburg kollidierte er dort erst mit einem Telefonmasten, dann mit einem Leitpfosten und schließlich mit einem Verkehrsschild. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug des Jugendlichen und blieb auf dem Fahrzeugdach im Bereich der Böschung liegen.

17-Jähriger nach Autounfall nahe Ehekirchen verletzt im Krankenhaus

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Neuburg gefahren werden. Am Fahrzeug entstand nach Schätzung der Polizei Neuburg ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Hinzu kommen Kosten in Höhe von etwa 1000 Euro, um die Verkehrseinrichtungen zu ersetzen. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Ehekirchen und Walda im Einsatz. (AZ)