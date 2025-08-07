Anhänger löst sich während der Fahrt durch Ingolstädter Stadtgebiet und verletzt Radfahrer

Ein Autoanhänger hat sich am Mittwochmittag während der Fahrt durch Ingolstadt von dem ziehenden Fahrzeug gelöst und auf seiner „Geisterfahrt“ einen Radfahrer verletzt und ein weiteres Auto gerammt. Der 62-Jährige auf dem E-Bike wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Er konnte jedoch nicht weiterfahren, da das Vorderrad seines Pedelecs verbogen und der Reifen platt war

Gegen 12 Uhr fuhr ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem VW und dem Anhänger auf der Kurt-Huber-Straße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße, als sich kurz nach der Einmündung zum Viehmarktplatz der mitgeführte Einachsanhänger von seinen Wagen löste. Der Anhänger kam auf die Gegenfahrbahn und traf mit der Deichsel den entgegenkommenden 62-jährigen Radfahrer aus Ingolstadt. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Der Anhänger setzte seine Fahrt fort und stieß noch gegen das hintere linke Rad des am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi einer 29-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen und kam dort zum Stehen. Der Radfahrer benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Anhängerkupplung wies keine Schäden auf, sodass davon ausgegangen wird, dass der Autofahrer den Anhänger nicht richtig befestigt hatte. (AZ)