Unfallfahrer flüchtet trotz massivem Schaden

Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen 1er-BMWs hat am Samstag gegen 21 Uhr in der Peisserstraße in Ingolstadt einen Unfall verursacht und ist geflüchtet, obwohl sein Fahrzeug dabei wohl massiv beschädigt wurde. Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte auf der Peisserstraße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe Egerlandstraße mit dem ordnungsgemäß geparkten Seat eines 52-jährigen Ingolstädters kollidierte.

