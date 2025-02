Unfall mit Microcar: Fahrzeug wird in drei Teile gerissen

Am Sonntagnacht um kurz nach 3 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer mit einem schwarzen VW Multivan auf der Dorfstraße in Ingolstadt stadtauswärts unterwegs. Dabei übersah er laut Polizei das ein am rechten Fahrbahnrand geparktes vierrädriges Leichtfahrzeug, ein sogenanntes Microcar, und stieß bei voller Fahrt in dessen Heck.

Bei einem Unfall in Ingolstadt wurde ein Microcar in mehrere Teile gerissen

Durch die Wucht wurde das Leichtfahrzeug in mehrere Teile gerissen und über die Fahrbahn geschleudert. Der Unfallverursacher kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Straße ab, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die Verkehrspolizei Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0841/9343-4410. (AZ)