Mutter missachtet Vorfahrt: Kleinkinder bei Unfall in Ingolstadt verletzt – 26.000 Euro Schaden

Vier Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war dem Unfall ein Verstoß gegen die Rechts-vor-Links-Regelung vorausgegangen.

27-Jährige übersieht Vorfahrt an Kreuzung – zwei Kleinkinder unter den vier Verletzten

Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8.25 Uhr an der Kreuzung Auenstraße / Eigenheimstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin missachtete dort die Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“ und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. In ihrem Auto saßen eine Bekannte und zwei Kleinkinder. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-jährige Unfallgegnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung vor Ort. (AZ)