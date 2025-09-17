Icon Menü
Unfall in Ingolstadt: Mutter missachtet Vorfahrt – Kinder verletzt und 26.000 Euro Schaden

Ingolstadt

Mutter missachtet Vorfahrt: Kleinkinder bei Unfall in Ingolstadt verletzt – 26.000 Euro Schaden

In Ingolstadt missachtet eine Autofahrerin die Vorfahrt. Bei dem Unfall werden sie selbst, eine Bekannte und ihre zwei Kinder verletzt.
    • |
    • |
    • |
    In Ingolstadt missachtet eine Autofahrerin die Vorfahrt und verursacht einen Unfall mit vier Verletzten.
    In Ingolstadt missachtet eine Autofahrerin die Vorfahrt und verursacht einen Unfall mit vier Verletzten. Foto: dpa (Symbolbild)

    Vier Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war dem Unfall ein Verstoß gegen die Rechts-vor-Links-Regelung vorausgegangen.

    27-Jährige übersieht Vorfahrt an Kreuzung – zwei Kleinkinder unter den vier Verletzten

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8.25 Uhr an der Kreuzung Auenstraße / Eigenheimstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin missachtete dort die Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“ und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. In ihrem Auto saßen eine Bekannte und zwei Kleinkinder. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-jährige Unfallgegnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung vor Ort. (AZ)

