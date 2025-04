Stoppschild überfahren: Autofahrer wird bei Unfall verletzt

Ein 64-jähriger Ingolstädter ist bei einem Unfall am Donnerstagvormittag verletzt worden. Er war mit seinem Renault die Blücherstraße in Richtung Fauststraße unterwegs. Zeitgleich kam ihm ein 52-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto entgegen. Trotz Stopp-Schild fuhr der Renault-Fahrer in die Kreuzung und es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall wurde der Renault-Fahrer nach Angaben der Verkehrspolizei Ingolstadt leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung vor Ort. (AZ)