Zusammenstoß mit Auto: Rennradler wird leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 16.53 Uhr war eine 47-jährige Autofahrerin aus Ehekirchen auf der Kreisstraße 13 von Stengelheim kommend in Richtung Achhäuser unterwegs. Vor ihr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Rennrad.

Der Radfahrer stieß in Königsmoos mit dem Auto einer Frau aus Ehekirchen zusammen

Auf Höhe des Baierner Moosweges wollte der Radler laut Polizei nach rechts in diesen einbiegen. Dabei machte er einen Bogen nach links, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Radler wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)