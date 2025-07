Zeugen gesucht: Schülerin an Zebrastreifen angefahren

Bei einem Unfall in Neuburg ist eine 14-jährige Schülerin verletzt worden. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Um 13.15 Uhr überquerte am Dienstag die Schülerin den Fußgängerüberweg in der Luitpoldstraße. Dabei hatte sie Blickkontakt zu einem Auto, das sich dem Überweg näherte.

Noch auf dem Fußgängerüberweg befindlich, kam es zum Kontakt zwischen der Schülerin und dem herannahenden Pkw, die Schülerin wurde an ihrer rechten Körperseite vom Fahrzeug touchiert. Dabei wurde die Schülerin leicht verletzt. Die bislang unbekannte Autofahrerin entfernte sich in weiterer Folge von der Unfallstelle.

Unfall in Neuburg: 14-jährige Schülerin an Zebrastreifen angefahren

An der Örtlichkeit waren zeitgleich zwei Zeugen anwesend, die den Vorfall eventuell beobachtet haben. Selbige zwei Zeugen, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)