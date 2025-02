Beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Zwei Verletzte und 4500 Euro Schaden: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Heinrichsheimstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war dort gegen 13 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Neuburg von Heinrichsheim kommend in Richtung Grünauer Straße unterwegs und wollte nach links in die Sudetenlandstraße abbiegen.

Zwei Personen werden bei dem Unfall in der Sudetenlandstraße verletzt

Dabei übersah sie einen 73-jährigen Autofahrer aus Neuburg, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der 73-Jährige und seine 61-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant versorgt. Die 50-Jährige blieb unverletzt. (AZ)