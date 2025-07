Fahrassistent macht Fehler: Auto fährt über Verkehrsinsel – hoher Schaden an Wagen, Schildern und Ampel

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in der Grünauer Straße in Neuburg leicht verletzt worden, nachdem sein Wagen über eine Verkehrsinsel gefahren war.

Unfall in Neuburg: Fahrer leicht verletzt – Schaden an Ampel und Schildern

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war der 45-jährige Mann gegen 15.40 Uhr mit eingeschaltetem Lenk- und Geschwindigkeitsassistenten unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich nach links zog. Laut Polizei überfuhr der Wagen daraufhin die Verkehrsinsel und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen sowie eine Ampelanlage. Durch die Airbagauslösung erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (AZ)