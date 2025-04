Zwei Autos streifen sich, ein Fahrer fährt einfach weiter

Am Samstagabend gegen 19.50 Uhr kam es laut Polizei in der Bahnhofstraße in Neuburg zu einem Spiegelkontakt zwischen zwei Autos. Beteiligt an dem Unfall waren ein grüner Ford und ein brauner Skoda Yeti.

Die Polizei Neuburg sucht Zeugen des Unfalls in der Bahnhofstraße

Nach dem Unfall fuhr der Fahrer des Skoda jedoch unvermittelt Richtung Bahnhof. Der entstandene Schaden am Ford wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei Neuburg sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Nummer 08431/67110 melden. (AZ)