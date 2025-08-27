Regionalzug erfasst 21-Jährigen: Tödlicher Unfall auf Strecke zwischen München und Ingolstadt

Bei einem Arbeitsunfall in Baar-Ebenhausen ist am Dienstagvormittag ein 21-jähriger Mann getötet worden. Die Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und München musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Regionalzug erfasst Mann bei Baar-Ebenhausen

Laut Angaben der Polizei war der aus Österreich stammende Mann gegen 8.20 Uhr von seinem Arbeitsbereich aus offenbar unabsichtlich in den Gleisbereich eines herannahenden Regionalzuges geraten und mit diesem kollidiert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort.

Im betroffenen Abschnitt finden derzeit umfangreiche Bauarbeiten statt, weshalb die Strecke zur Unfallzeit nur einspurig befahrbar war. Unmittelbar neben dem stillgelegten Gleis passierten regelmäßig Züge mit herabgesetzter Geschwindigkeit die Baustelle. Die hierfür umfangreich installierten Warn- und Sicherungseinrichtungen waren zur Unfallzeit in Betrieb, schreibt die Polizei.

Massive Behinderungen im Bahnverkehr zwischen München und Ingolstadt

Der Triebwagenführer der Regionalbahn leitete eine sofortige Notbremsung ein, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Die rund 300 Fahrgäste des aus Richtung München kommenden Zuges wurden durch die Feuerwehr evakuiert und mit Bussen zum Hauptbahnhof nach Ingolstadt transportiert.

Die Arbeitskollegen des Unfallopfers wurden im Gerätehaus der Feuerwehr Ebenhausen durch Einsatzkräfte psychologisch betreut. Die Bahnstrecke musste bis 13 Uhr vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr führte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat einen Gutachter eingebunden, um den genauen Unfallhergang aufzuklären. (AZ)