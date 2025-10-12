38.000 Euro Schaden: Autofahrer kollidiert mit zwei weiteren Fahrzeugen

Bei einem Unfall in Neuburg sind mehrere Autos zusammengestoßen. Am 11. Oktober, um 18.50 Uhr, kam es laut Polizeibericht zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten in der Grünauer Straße in Neuburg. Ein 51-jähriger Schrobenhausener zeigte sich vom Gespräch mit seinen beiden Insassen abgelenkt, sodass er einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten BMW übersah.

Schrobenhausener fährt gegen geparktes Auto in Grünauer Straße in Neuburg

Der Volkswagen des Schrobenhauseners kollidierte daraufhin ungebremst mit dem geparkten BMW, sodass dieser auf einen ebenfalls geparkten Audi aufgeschoben wurde. Die 42 Jahre und 60 Jahre alten Mitfahrer des Fahrzeugführers verletzten sich leicht, der 51-Jährige selbst blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 38.000 Euro. (AZ)

