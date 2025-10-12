Zeugen gesucht: Auto in der Neuburger Altstadt angefahren

In Neuburg ist es zu einem Unfall in der Altstadt gekommen. Das teilte die Polizei mit. Am 12. Oktober um 0.04 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Amalienstraße in Neuburg zwischen einem geparkten Fiat 500 und einem grauen Audi mit Neuburger Kennzeichen. Der bislang unbekannte Fahrer des Audi beschädigte beim Ausparken das am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug.

Unfall in Neuburg: Fahrer flüchtet nach Kollision in der Amalienstraße

Wie von Zeugen beobachtet wurde, entfernte sich der Verursacher im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Die anwesenden Personen konnten ein Teilkennzeichen notieren, welches den Täterkreis eingrenzt. Der verursachte Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)

