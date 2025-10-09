Nach Unfall: Neuburger Polizei sucht Lkw-Fahrer

Bei einem Unfall in Neuburg sind zwei Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Am 8. September gegen 8.43 Uhr kam es in Neuburg auf der Staatsstraße 2035 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Explizit wird auch ein Lkw-Fahrer gesucht, der eventuell Angaben zum Sachverhalt machen könnte.

Polizei Neuburg sucht dringend Lkw-Fahrer als Zeugen

Zum Unfallzeitpunkt war damalig eine 44-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße von Wagenhofen kommend in Fahrtrichtung Neuburg unterwegs. Sie wollte im weiteren Verlauf nach links auf die B16 abbiegen. Ihr entgegen kam ein bislang unbekannter Lkw und hinter dem Lkw ein Pkw, der von einem 47-jährigen Mann aus dem südlichen Landkreis geführt wurde. Im Einmündungsbereich kam es danach zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Autofahrer verletzt wurden.

Zur expliziten Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Vor Allem wird der Lkw-Fahrer gesucht, der zum Unfallzeitpunkt vor dem Pkw des 47-jährigen fuhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)