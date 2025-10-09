Zeugen gesucht: Unbekannter fährt geparktes Auto an

Zwischen 7.55 Uhr und 9.12 Uhr wurde am Mittwoch der geparkte Pkw einer 56-jährigen Frau aus Rohrenfels in Neuburg angefahren. Das teilte die Polizei mit.

Unfall in Rohrenfels: Auto in der Seminarstraße beschädigt

Das Fahrzeug war in der Seminarstraße geparkt. Dort wurde es am Heck durch bislang Unbekannten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08431/67110 erbeten. (AZ)