Unfall Rohrenfels: Unbekannter fährt geparktes Auto an und flüchtet

Rohrenfels

Zeugen gesucht: Unbekannter fährt geparktes Auto an

Die Neuburger Polizei bittet um Hinweise zu einer Vorfall in Rohrenfels. Dort wurde ein Auto in der Seminarstraße angefahren.
    Ein Unbekannter hat ein geparktes Auto in Rohrenfels beschädigt.
    Ein Unbekannter hat ein geparktes Auto in Rohrenfels beschädigt. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Zwischen 7.55 Uhr und 9.12 Uhr wurde am Mittwoch der geparkte Pkw einer 56-jährigen Frau aus Rohrenfels in Neuburg angefahren. Das teilte die Polizei mit.

    Unfall in Rohrenfels: Auto in der Seminarstraße beschädigt

    Das Fahrzeug war in der Seminarstraße geparkt. Dort wurde es am Heck durch bislang Unbekannten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08431/67110 erbeten. (AZ)

