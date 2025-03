Autofahrer beschädigt geparktes Auto in Neuburg und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend in der Bahnhofstraße in Neuburg ein geparktes Auto beschädigt. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, sprach daraufhin den Verursacher auf sein Fehlverhalten an. Dieser setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Unfall in Bahnhofstraße: Autofahrer verursacht Schaden und flüchtet

Am geparkten Fahrzeug der 57-jährigen Geschädigten aus Karlshuld entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)