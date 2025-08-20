Icon Menü
Unfallflucht auf Geriatrie-Parkplatz in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

Neuburg

Unfallflucht auf Parkplatz der Geriatrie – Polizei Neuburg sucht bittet um Hinweise

In Neuburg wird ein geparktes Auto angefahren – vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zum flüchtigen Fahrer.
    In Neuburg wird ein Auto auf einem Parkplatz beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Arno Burgi, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Sonntag und Dienstag ist in der Bahnhofstraße ein geparktes Auto angefahren worden. Der Verursacher begann Unfallflucht – die Polizei Neuburg ermittelt.

    Unfallflucht auf Parkplatz der Geriatrie in Neuburg: Schaden von rund 1000 Euro

    Der Wagen stand laut Polizei auf dem Parkplatz der Geriatrie. Als die Besitzerin am Dienstagnachmittag zurückkam, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg werden Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegengenommen. (AZ)

