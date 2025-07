Baby in Linienbus verletzt: Busfahrer muss stark bremsen – Kinderwagen fällt um

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagvormittag in Ingolstadt sind drei Fahrgäste in einem Linienbus leicht verletzt worden. Nach Angaben der Verkehrspolizei Ingolstadt fuhr der Bus gegen 10 Uhr auf der Straße Auf der Schanz und überquerte bei Grün die Kreuzung in Richtung Jahnstraße. Gleichzeitig bog eine bislang unbekannte Autofahrerin von der Friedhofstraße nach rechts in die Jahnstraße ab – und missachtete dabei die Vorfahrt des Busses.

Ingolstadt: Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Bus bremst – Baby und Fahrgäste verletzt

Laut Polizei musste der Busfahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In Folge des Bremsmanövers kippte ein Kinderwagen um, wobei ein Baby herausfiel und leicht verletzt wurde. Zwei weitere Fahrgäste kamen ebenfalls zu Fall und erlitten leichte Verletzungen. Die Autofahrerin – laut Zeugen vermutlich zwischen 70 und 80 Jahre alt und unterwegs in einem grünen Audi 80 – fuhr weiter, ohne anzuhalten. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0841/9343-4410 bei der Verkehrspolizei Ingolstadt zu melden. (AZ)