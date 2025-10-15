8.000 Euro Schaden: Auto vor Sportplatz in Karlshuld angefahren – Zeugen beobachten den Vorfall

Auf dem Parkplatz vor dem Sportheim ist am Samstagvormittag ein Auto angefahren worden. Der Schaden beträgt rund 8000 Euro.

Unfallflucht in Karlshuld: Schaden von 8000 Euro – Polizei Neuburg sucht Hinweise

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der schwarze Wagen während eines Jugendfußballspiels zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr in der Kindergartenstraße. Als der Besitzer zurückkam, war die hintere rechte Seite beschädigt. Zeugen berichteten von einem weißen Bus mit Pfaffenhofener Zulassung, der als Verursacherfahrzeug infrage kommt. Bei dem geschädigten Auto handelt es sich um einen Wagen der Marke Audi. Mehr ist bislang nicht bekannt. Am Montagabend erstattete der Mann Anzeige. Hinweise zum nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)