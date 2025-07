Unfallflucht in Kösching: 10.000 Euro Schaden auf Supermarktparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Kösching ist am Samstag ein geparktes Auto von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden.

Kösching: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz mit hohem Schaden

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Ingolstädter Straße zwischen 18.00 und 18.45 Uhr. Das geparkte Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei unter Tel. 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)