Autos in Neuburg und Burgheim beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Im Raum Neuburg haben bislang Unbekannte zwei geparkte Autos beschädigt. Am Freitagvormittag wurde das Auto einer 64-Jährigen auf der rechten Seite der Heckstoßstange angefahren. An dem weißen Audi A3 entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Wagen befand sich zwischen 11.15 und 12 Uhr im Bereich der Augsburger Straße sowie am Südpark in Neuburg. Der unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt.

VW Golf in Burgheim zerkratzt

Bereits in der Nacht zu Donnerstag kam es in einem Wohngebiet in Burgheim zu einem Vorfall. An einem VW Golf wurde unter anderem die Fahrertür zerkratzt. Gegen 0.30 Uhr konnte der Geschädigte laut Polizei noch beobachten, wie sich zwei unbekannte Personen vom Fahrzeug entfernten. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 Euro. In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)