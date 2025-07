Unfallflucht in Neuburg: Gleich zwei Autos am Straßenrand angefahren

Samstagvormittag gegen 8 Uhr hat ein weißer Hyundai Kleinwagen in der Straße „Am Schwalbanger“ in Neuburg zwei geparkte Autos angefahren. Allerdings kümmerte sich der Fahrer nicht um den Schaden.

Das Auto touchierte laut Polizei Neuburg auf Höhe der Hausnummer 9 die beiden, am Straßenrand geparkten Fahrzeuge und fuhr an beiden jeweils den linken Außenspiegel ab. An seinem eigenen Wagen verlor er den rechten Seitenspiegel, doch er setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Vorfall beobachten und meldete dies bei der Polizeiinspektion Neuburg.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)