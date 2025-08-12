Icon Menü
Unfallflucht in Neuburg: Polizei sucht Verursacher nach Autoschaden auf Supermarktparkplatz

Neuburg

Neuburg: Graues Auto auf Supermarktparkplatz angefahren – Polizei sucht Verursacher

In Neuburg wird ein graues Auto auf einem Supermarktparkplatz angefahren. Der Verursacher verschwindet. Jetzt ermittelt die Polizei Neuburg.
    Ein graues Auto wird auf einem Parkplatz in Neuburg beschädigt, der Verursacher flüchtet.
    Ein graues Auto wird auf einem Parkplatz in Neuburg beschädigt, der Verursacher flüchtet. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Freitag und Montag ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Sudetenlandstraße ein graues Auto beschädigt worden. Der geparkte Wagen wurde nach Polizeiangaben angefahren.

    Neuburg: Polizei sucht Verursacher nach Unfall auf Supermarktparkplatz

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, parkte der Wagen über das Wochenende dort. Am Montagabend stellte der Besitzer einen Schaden an der Heckseite fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro und bittet um Hinweise unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)

