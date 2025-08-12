Neuburg: Graues Auto auf Supermarktparkplatz angefahren – Polizei sucht Verursacher

Zwischen Freitag und Montag ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Sudetenlandstraße ein graues Auto beschädigt worden. Der geparkte Wagen wurde nach Polizeiangaben angefahren.

Neuburg: Polizei sucht Verursacher nach Unfall auf Supermarktparkplatz

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, parkte der Wagen über das Wochenende dort. Am Montagabend stellte der Besitzer einen Schaden an der Heckseite fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro und bittet um Hinweise unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)