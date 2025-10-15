Unfallflucht mit 10.000 Euro Schaden: Weißer Transporter in Neuburg angefahren – Polizei sucht Zeugen

In der Ruhrstraße ist am Mittwochvormittag ein weißer Transporter angefahren und heftig beschädigt worden. Der Schaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.

Unfallflucht: Weißer Transporter in der Ruhrstraße angefahren – Polizei Neuburg ermittelt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der Transporter zwischen 6.50 Uhr und 8.44 Uhr ordnungsgemäß gegenüber einer Firmeneinfahrt. Gegen 8.45 Uhr wurde der Besitzer über den massiven Schaden an der linken Seite seines Transporters informiert. Als Verursacher kommt nach Polizeiangaben ein größeres Fahrzeug in Betracht. Die Polizei Neuburg bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)