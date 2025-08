Unfallflucht: Transporter am Oswaldplatz in Neuburg angefahren – Polizei sucht Zeugen

Ein geparkter Transporter ist am Donnerstagabend am Oswaldplatz in Neuburg angefahren worden.

Transporter am Oswaldplatz in Neuburg angefahren – Polizei sucht Unfallverursacher

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, stand das Fahrzeug zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz. Als der Besitzer zurückkam, entdeckte er einen frischen Schaden an der Heckstoßstange. Die Reparatur dürfte rund 1500 Euro kosten. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)