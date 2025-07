Unbekannter fährt in Neuburg geparktes Auto an

Für einen Autofahrer in der Gerhart-Hauptmann-Straße gab es eine unschöne Überraschung. Der 46-Jährige hatte dort geparkt. Als er am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zu seinem Wagen kam, stellte er einen Schaden fest. Ein bislang Unbekannter beschädigte das Fahrzeug im Bereich der linken vorderen Stoßstange und richtete Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugenhinweise werden von der Polizei Neuburg unter Tel. 08431/67110 erbeten. (AZ)