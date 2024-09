Wer hat ein violettes Audi Cabrio in Neuburg angefahren?

Am Sonntag wurde in der Mazillistraße ein violettes Audi Cabriolet angefahren. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr geparkt. Am Montag stellte die Besitzerin einen Schaden am Heck des Fahrzeugs fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Unfallflucht in Mazillisstraße: Violettes Audi Cabrio beschädigt

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 6500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)