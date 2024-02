Neuburg

Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Ballon über Neuburg?

Über Neuburg ist am späten Sonntagvormittag ein weißer Ballon am Himmel zu sehen und sorgt für ein Rätsel.

Plus Am Sonntagvormittag war am blauen Himmel über Neuburg ein ungewöhnlicher Ballon zu sehen, der Rätsel aufgibt. Wir erklären, was es mit dem Objekt auf sich hat.

Von Barbara Wild

Sonntagvormittag, der Himmel über Neuburg ist strahlend blau. Doch gegen 11.30 Uhr taucht westlich der Großen Kreisstadt langsam und lautlos ein ungewöhnlicher, weißer Ballon am Himmel auf. Das Rätselraten beginnt, denn der Ballon unterscheidet sich in Form, Farbe und offenbar auch in der Größe von einem üblichen Heißluftballon. Auf den ersten Blick erinnert er an den chinesischen Spionageballon, der vor einem Jahr für Schlagzeilen gesorgt hatte. Dieser hatte Informationen über Militärstandorte in den USA gesammelt. Schwebt so ein Ballon nun auch über Neuburg, unweit des Nato-Flugplatzes des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74?

Nein, bei dem Objekt handelt es sich nicht um einen sicherheitspolitischen Zwischenfall. Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 bleiben die Verantwortlichen an diesem Sonntag gelassen, wissen nichts über einen Ballon und sehen schon gar keine Bedrohung. Auch eine Nachfrage bei der Deutschen Flugsicherung bleibt ohne schlüssige Antwort, was denn der kugelrunde, weiße Ball sein könnte.

