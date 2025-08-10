„Tatort-Führung" in der Altstadt: Die dunkle Seite Neuburgs

Wer weiß schon wirklich alles über die reiche Neuburger Stadthistorie? Selbst Historiker könnten bei manchen Details, die ein wenig abseits des „offiziellen“ Erzählstrangs liegen, ins Stocken geraten. Wegen der Tragödie um den Schäffler Christoph Grätzler etwa, dessen brennendes Haus in der Luitpoldstraße 1525 Feuer fing und die halbe Stadt in ein flammendes Inferno verwandelte. Es gibt auch abstruse Begebenheiten, wie die des Würzburger Weinhändlers Menzinger, der 1821 seine Notdurft im Nadelöhr verrichten musste und deshalb sofort hinter Schloss und Riegel gesteckt wurde. „Wenn man heute noch die Namen weiß, dann muss etwas wirklich gehörig schief gegangen sein“, erzählt Stadtführer Benedikt Habermayr mit einem Lächeln am Freitagabend seinen gebannt lauschenden Gästen, die zur Führung „Tatort Altstadt: Unglücksfälle, Tragödien und Verbrechen“ gekommen sind. Bei der Premiere lädt er zur Spurensuche nach Schicksalen ein, die vor allem kleine Leute betrafen, weit abseits der üblichen prunkvollen Fürstengeschichten. Es geht um Brände, Turmeinstürze, Schiffskatastrophen, Selbstmörder, Seuchenopfer, Kirchenraub und sogar um Mord. Um die dunkle Seite Neuburgs.

Einsturz des Turms der Hofkirche hat das Bild der Neuburger Altstadt komplett verändert

„Solche Dinge bekommen wir in normalen Stadtführungen gar nicht mehr unter“, erklärt Habermayr, während draußen vor der Tourist Info immer mehr Interessenten auf den ersten öffentlichen „Crime-Rundgang“ warten. An die 40 sind trotz der BR-Radltour gekommen, was den jungen Stadtführer außerordentlich freut: „Bei einer Stoffsammlung haben wir wirklich gestaunt, was da alles passiert ist. Doch Neuburg hat keine größere Crime Scene als jede andere vergleichbare Stadt.“ Als seinen Lieblings-Tatort bezeichnet Benedikt Habermayr den Einsturz des Turmes der Hofkirche in der Nacht vom 1. auf den 2. März 1602, der nicht nur das Gotteshaus, sondern auch das Rathaus und die umliegenden Gebäude völlig zerstörte. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden, aber die beiden Baumeister Heinrich Scheffler und Martin Traub wurden wegen offensichtlichen Pfusches am Bau von Herzog Philipp Ludwig eingesperrt und durften zweieinhalb Wochen später ihr „Werk“ in Ketten und unter den Beschimpfungen des Volkes noch einmal in Augenschein nehmen. „Durch dieses Unglück hat sich das gesamte Bild der Altstadt verändert. Der Karlsplatz entstand, und mit ihm das bis heute sichtbare Ensemble der Amalienstraße!“

Benedikt Habermayr ist ganz in seinem Element, führt seine Gäste von Tatort zu Tatort, zuerst vom Amtsgericht über den Dr. Reiter-Weg hinunter zum Unteren Stadttor und zur „Hölle“, wo 1892 ein Pferdewagen des Untermaxfelder Kolonisten Jakob Krödler mit zwei Rössern in die Donau stürzte. Die Tiere konnte sich zwar retten, das Gefährt jedoch versank. 1784 knallte eine aus Donauwörth kommende Reisegesellschaft mit ihrem Floß gegen einen Brückenpfeiler. Weil das Schwimmen in jenen Zeiten für Städter eher als verzichtbar galt, erreichten von 31 Menschen nur 16 das rettende Ufer. Zu sehen gibt es von der „Hölle“ aus auch einen Teil der 1633 eingestürzten Stadtmauer hinter dem ehemaligen Jesuitenkolleg, aus der bis heute ein angeblich „stützender“ Baum ragt.

Als regelrechter Brennpunkt entpuppt sich der Amalienhof, dessen Wasserturm im Dreißigjährigen Krieg eine beliebte Zielscheibe für die bei der Rieder Kirche lagernden Schweden darstellte. Weil die Holzöfen ehedem meist schlecht gereinigt wurden, brannte 1910 das Jesuitenkolleg, der Funkenflug erfasste auch den Nordflügel des angrenzenden Schlosses. Spätestens als der Stadtführer die Begebenheit jenes Kirchendiebes erzählt, der 1718 drei Mal die Jesuiten beklaute, dann sogar um Unterschlupf bei seinen Opfern bat und diesen sogar gewährt bekam, hat er alle Teilnehmer des Rundgangs auf seiner Seite. „Eigentlich hätte er ja einen Orden für diese Dreistigkeit verdient gehabt“, schmunzelt Habermayr.

Direkt unter der Hofkirche scheinen die Glocken beim Acht-Uhr-Läuten den Stadtführer gewaltsam übertönen zu wollen. Der jedoch bringt all seine Geschichten mit fester Stimme an. Etwa die des „jungen Gesindes“, das 1613 regelmäßig Hochzeitsfeiern im Rathaus auf unverschämte Weise störte. Erst die Androhung einer abgehackten Hand unterband derartiges Rowdytum. Es geht um den Raub von Gold- und Silberborten aus der Hofkirche 1839 durch die Tochter des Mesners und den erst vor wenigen Jahren aufgedeckten Diebstahl einer alten Tischglocke im Rathaus. 1975 hatte ein unbekannter Besucher das Geläut bei einem Empfang mitgehen lassen, 2017 gab es der reuige Dieb zurück, um sein Gewissen zu erleichtern. Auch dass die auf dem Karlsplatz eingelassenen Kugeln aus Mörserkanonen stammen, nahmen nicht wenige Teilnehmer auf ihrer Spurensuche überrascht zur Kenntnis.

Bei der „Tatort-Führung“ in Neuburg geht es auch um einen Mord im 16. Jahrhundert

Und ganz zum Schluss gibt es sogar noch einen Mord. Der Stadtführer berichtet vom Drama um die spanischen Brüder Juan und Alphonso Diaz 1546, Ersterer protestantisch, der andere katholisch und sogar in Diensten des Vatikans. Weil Juan das damals reformierte Neuburg als protestantische Diaspora aufsuchte, sollte ihn Alphonso im Auftrag des Papstes wieder zum richtigen Glauben bekehren. Es kam zum Streit, der gläubige Katholik meuchelte mit einem Beil seinen Bruder – ein klassischer Kainsmord. Natürlich gibt es in Neuburgs Geschichte noch mehr Gewalttaten, der dicke Ordner von Benedikt Habermayr ist voll davon. „Wir bauen das jetzt Stück für Stück aus“, sagt er. Spätestens ab 2026 soll die Tatortführung nämlich fester Bestandteil im Neuburger Veranstaltungskalender werden.