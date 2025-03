Für mehr Frauen in der Wissenschaft

Mehr Frauen für eine wissenschaftliche Laufbahn zu gewinnen – bei diesem Ziel soll das Professorinnenprogramm der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz die Hochschulen und Universitäten unterstützen. Sie können über das Programm Fördermittel für Gleichstellungsprojekte beantragen. In der zweiten Auswahlrunde zum Professorinnenprogramm 2030 konnte die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) laut einer Mitteilung als einzige Universität in Bayern überzeugen.

Professorin Kathrin Schlemmer ist Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte an der Uni Eichstätt. Foto: KU Eichstätt

Seit dem ersten Gleichstellungskonzept, das die KU 2015 vorgelegt hatte, ist bereits einiges passiert. Unter anderem hat sich der Frauenanteil im Professorium in den letzten zehn Jahren verdoppelt – von 19 Prozent im Jahr 2015 auf heute 38 Prozent. „Damit sind wir Spitzenreiter in Bayern und deutlich über dem bundesweiten Durchschnittswert von 28 Prozent und dem bayerischen Durchschnitt von 24,6 Prozent“, sagt die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der KU, Professorin Kathrin Schlemmer. Ziel der KU sei es, den Anteil an Professorinnen bis 2030 auf 44 Prozent zu erhöhen.

Für den Bereich der Gleichstellung hat die Uni bereits in den vergangenen Jahren eine Fördersumme von 724.000 Euro erhalten. Entstanden ist daraus etwa das Stipendien-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen. Eine dieser Wissenschaftlerinnen ist Tanja Evers. Bei ihrem Habilitationsprojekt forscht sie zu medienethischen Herausforderungen einer Migrationsgesellschaft. Evers ist dankbar für die Unterstützung durch das Stipendium: „Es gibt mir die Möglichkeit, an der Fertigstellung meiner Habilitation ohne finanziellen Druck zu arbeiten. Zugleich kann ich mich in dieser Phase bereits um die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer Professur kümmern.“

Tanja Evers hat ein Stipendium für ihr Habilitationsprojekt erhalten. Foto: KU Eichstätt

Im Mentoring-Programm werden den Nachwuchswissenschaftlerinnen erfahrene Personen zur Seite gestellt, die ihnen helfen, ihr Netzwerk zu erweitern und sie über fachliche Aspekte hinaus in Bezug auf eine wissenschaftliche Laufbahn beraten. Für Martha Egan, die im Fachbereich Europastudien an ihrer Dissertation arbeitet, führte die Förderung zu einem Kontakt mit Eva Ries, Akademische Rätin an der Universität Augsburg.

Außerdem wurde das Coaching-Programm sowie das Onboarding-Programm für neuberufene Professorinnen etabliert. Und die KU investierte in ihre Familienfreundlichkeit. Auf dem Campus in Eichstätt und Ingolstadt wurden die sogenannten Kids-Boxen, mobile Kinderzimmer, eingerichtet. Für die im Semester liegenden Schulferien führte die KU ein Ferienprogramm ein, und in der Eichstätter Mensa gibt es mittlerweile eine Spielecke.

Der Erfolg wird von einem ganzen Netzwerk aus Engagierten in allen Bereichen der KU und auch durch die Unterstützung durch die Hochschulleitung getragen. „Das Thema Gleichstellung ist für uns ein wichtiges Profilmerkmal“, erklärt Universitätspräsidentin Gabriele Gien. „Für uns ist die Steigerung des Frauenanteils gerade in der Lehre keine Nebensache, sondern steht bei jeder Neubesetzung von Professuren im Fokus.“

Martha Egan schreibt gerade im Bereich Europastudien ihre Dissertation. Im Rahmen eines Mentoring-Programms kann sie ihr wissenschaftliches Netzwerk erweitern. Foto: KU Eichstätt

Ziel des Professorinnenprogramm 2030 ist es, die Anzahl der Professorinnen in Richtung Parität dynamisch zu erhöhen, Nachwuchswissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Lebenszeitprofessur zu fördern und in der Wissenschaft zu halten sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern an den Hochschulen strukturell zu verankern. Bund und Länder stellen für das Programm insgesamt 320 Millionen Euro über eine Laufzeit von erstmalig acht Jahren zur Verfügung. (AZ)