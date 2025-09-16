Icon Menü
Unimog mit Holzmasten verunglückt: Fahrer schwer verletzt, Straße voll gesperrt – Heli im Einsatz

Brunnen/Schrobenhausen

Unimog mit Holzmasten total verunglückt: Fahrer schwer verletzt – Staatsstraße voll gesperrt

In Brunnen verunglückt ein Unimog, der mit Holzmasten beladen war. Der Fahrer wird eingeklemmt, schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unimog - mit Holzmasten beladen - kommt in Brunnen bei Schrobenhausen von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
    Ein Unimog - mit Holzmasten beladen - kommt in Brunnen bei Schrobenhausen von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Foto: Feuerwehr Schrobenhausen

    Ein 29-jähriger Fahrer ist am Dienstagmittag mit einem Unimog samt Anhänger auf der Staatsstraße 2043 bei Brunnen verunglückt. Auf dem Anhänger hatte er mehrere Holzmasten für die Erneuerung von Stromleitungen geladen.

    Von Holzmasten eingeklemmt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

    Wie die Polizeiinspektion Schrobenhuasen mitteilt, verlor der Mann gegen 13.30 Uhr nach der Abzweigung nach Hohenried die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Unimog kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach Angaben der Polizei Schrobenhausen wurde der Fahrer dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unimog wurde total beschädigt, der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsmaßnahmen war die Staatsstraße komplett gesperrt, die Sperrung dauerte mehrere Stunden an. Die Feuerwehren aus Hohenried, Brunnen, Karlshuld und Schrobenhausen waren im Einsatz. (AZ)

