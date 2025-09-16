Unimog mit Holzmasten total verunglückt: Fahrer schwer verletzt – Staatsstraße voll gesperrt

Ein 29-jähriger Fahrer ist am Dienstagmittag mit einem Unimog samt Anhänger auf der Staatsstraße 2043 bei Brunnen verunglückt. Auf dem Anhänger hatte er mehrere Holzmasten für die Erneuerung von Stromleitungen geladen.

Von Holzmasten eingeklemmt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Wie die Polizeiinspektion Schrobenhuasen mitteilt, verlor der Mann gegen 13.30 Uhr nach der Abzweigung nach Hohenried die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Unimog kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach Angaben der Polizei Schrobenhausen wurde der Fahrer dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unimog wurde total beschädigt, der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsmaßnahmen war die Staatsstraße komplett gesperrt, die Sperrung dauerte mehrere Stunden an. Die Feuerwehren aus Hohenried, Brunnen, Karlshuld und Schrobenhausen waren im Einsatz. (AZ)