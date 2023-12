Unterhausen

17:30 Uhr

Adventsstimmung mit Schneezauber: So war der Weihnachtsmarkt in Unterhausen

Schnee, pünktlich zum Beginn des Unterhausener Weihnachtsmarktes? Das gab es in den vergangenen Jahren selten. Doch heuer säumte die weiße Pracht die Dächer des Hüttendorfs.

Ein bisschen Schnee auf den Hütten wäre schön – das hatten sich die Macher des Unterhausener Weihnachtsmarkts immer gewünscht. Doch vom traditionell am ersten Adventswochenende stattfindenden Benefizmarkt existieren nur wenige Bilder, auf denen die Dächer des Hüttendorfs mit Schnee bedeckt sind. In diesem Jahr sollte es anders kommen.

Schon in den Wetterankündigungen war von „viel Schnee“ die Rede und schon bevor das vielbeschäftigte „Dekoteam“ des Vereins Weihnachtsmarkt Unterhausen mit seiner Arbeit fertig war, hatte es eine dicke Schicht weiße Pracht auf das Hüttendorf geschneit. Der Vorsitzende des Vereins, Markus Edenhofer, steckte einen Meterstab in die Schneeschicht auf dem großen Eichentisch vor dem Feuerzangenbowle-Stand und meldete: „25 Zentimeter Schnee“. Das musste durch ein Handyfoto festgehalten werden - vielleicht glaubt es ja später keiner.

