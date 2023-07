Unterhausen

vor 32 Min.

Auf kurzem Gleis: Diesen besonderen Jugendtreff gibt es nun in Unterhausen

Plus Nach sechs Jahren Arbeit und über 5000 freiwilligen Arbeitsstunden ist der "Sonderzug" in Unterhausen nun eingeweiht. Wie aus zwei Eisenbahnwaggons ein Jugendtreff für jedermann wurde.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

Der „Sonderzug“ fährt endlich ab. „Wer mitfahren will, kann ab jetzt ein Ticket lösen“, sagte Simon Ettinger bei der Einweihung des außergewöhnlichen Fahrzeugs an der Unterhausener Bahnhofstraße. Sechs Jahre, nachdem zwei gigantische Kräne die beiden Eisenbahnwaggons auf das kurze Gleisstück gesetzt hatten, ist der Jugendtreff jetzt eröffnet.

Es hat etwas länger gedauert - so ist das mit Bahnprojekten immer – Gründe dafür gab es reichlich. Beispielsweise die vielen Vorschriften, den komplizierten Ausbau der Wohn-/Schlafwaggons zu zwei brauchbaren, also heizbaren Räumen und schließlich war da noch die unsägliche Pandemie, die zwei Jahre alles ausbremste. Jetzt stehen die beiden, noch einmal frisch gestrichenen blauen Waggons an der Bahnhofstraße, eingezäunt und mit hölzernen Biergartenmöbeln erweitert. Sogar die originalen Beschriftungen sind an der Außenseite angebracht, die Hecke an der Nordseite konnte in den verstrichenen Jahren schon kräftig wachsen – ein Vorteil, wenn Zeit vergeht.

