Unterhausen

vor 34 Min.

Ausgrabungen am Stätteberg in Unterhausen: Das erhoffen sich die Forscher

Gräbt schon zum dritten Mal in Unterhausen und will auch weiterhin auf dem Stätteberg nach Spuren aus der Bronzezeit suchen: Frau Professor Dr. Carola Metzner-Nebelsick von der LMU München Abteilung Vor- und Frühgeschichte.

Plus Für heuer sind die Ausgrabungen am Stätteberg in Unterhausen abgeschlossen. Zu welchem Ergebnis LMU-Professorin Carola Metzner-Nebelsick und ihre Studenten gekommen sind.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

Die Ausgrabungen am Unterhausener Stätteberg durch die Universität München, Abteilung Vor- und Frühgeschichte sind abgeschlossen – jedenfalls für dieses Jahr. Bevor die freigelegten Mauern abgedeckt werden, kratzen Archäologen noch ein bisschen an der alten Erdschicht und finden zum Abschluss einen großen Tierknochen. „Wahrscheinlich von einem Rind“ vermutet Dr. Carola Metzner-Nebelsick, Professorin und Leiterin der Lehrgrabung, die drei Wochen dauerte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .