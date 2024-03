Der kleine Thomas hat Trisomie: Wie ein normales Leben

Ulrike Hansmann aus Unterhausen geht davon aus, dass sie ein gesundes Baby bekommt. Dann erfährt sie, dass ihr Sohn Trisomie 21 hat. Sie muss sich entschieden, ob sie abtreibt oder nicht.

Noch heute erinnert sich Ulrike Hansmann ganz genau an den Tag, der ihr Leben kurzzeitig auf den Kopf stellen sollte. „Ich war im siebten Monat schwanger, als meine Frauenärztin mich zum dritten Mal zur Feindiagnostik überwiesen hat, weil mein Baby zum damaligen Zeitpunkt recht klein und zierlich war“, erzählt die 38-Jährige. Der Arzt, der den Feinultraschall durchführt, ist während der Untersuchung hochkonzentriert und still. „Erst nach der Untersuchung hat er uns erklärt, dass der Oberschenkel unseres Babys im Verhältnis zum restlichen Körper etwas kurz ist. Das könne ein Hinweis auf das Downsyndrom sein“, erinnert sich Ulrike Hansmann.

Gemeinsam mit ihrem Mann entscheidet sich Ulrike Hansmann für den sogenannten NIPT-Test, einen Bluttest, mit dem sich in der Schwangerschaft kindliches Erbgut auf die Trisomien 13, 18 und 21 untersuchen lässt. „Zwei Wochen später haben wir die Info bekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unser Baby mit dem Downsyndrom zur Welt kommt, sehr hoch ist“, erzählt Ulrike Hansmann. „Für uns ist kurzzeitig eine Welt zusammengebrochen."

Zahlen und Fakten zum Downsyndrom 1 / 9 Zurück Vorwärts Auf annähernd 700 Geburten kommt nach Angaben des Arbeitskreises Downsyndrom durchschnittlich ein Kind mit Trisomie 21. Das sind jährlich knapp 1200 Neugeborene.

Weltweit leben etwa fünf Millionen Menschen mit Downsyndrom, verteilt auf alle Bevölkerungsschichten.

Das Downsyndrom geht auf eine Besonderheit im Erbgut zurück: Betroffene haben einen Erbgutabschnitt, ein sogenanntes Chromosom, zu viel.

Das Chromosom 21 liegt bei ihnen nicht wie im Normalfall zweifach, sondern dreifach vor. Daher kommt auch die Bezeichnung Trisomie (Verdreifachung) 21. Die genaue Ursache für die Zellteilungsstörung ist noch unbekannt.

95 Prozent der Menschen mit Downsyndrom haben eine sogenannte freie Trisomie 21, die nicht erblich ist.

Charakteristisch sind körperliche Auffälligkeiten und eine verminderte Intelligenz. Typische organische Probleme sind Herzfehler, Magen-Darm-Störungen und Demenz.

Wissenschaftlich als eigenständiges Syndrom beschrieben wurde das Downsyndrom erstmals vom englischen Apotheker und Neurologen John Langdon Haydon Down (1828-1896) im Jahr 1866.

Mit höherem Alter der Eltern steigt die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Downsyndrom zu bekommen, exponentiell an. Im Schnitt sind Frauen heute beim ersten Kind 29,6 Jahre alt, 1980 waren sie noch 25,2 Jahre alt.

Der Bluttest, mit dem frühzeitig erkannt werden kann, ob ein Kind das Downsyndrom hat, ermittelt auch die Wahrscheinlichkeit für eine Trisomie 18 (Edwards-Syndrom) und eine Trisomie 13 (Pätau-Syndrom). Die meisten Kinder sterben noch während der Schwangerschaft oder nach der Geburt. Auch eine Fehlverteilung der Geschlechtschromosomen X und Y erkennt der Test sowie das DiGeorge-Syndrom, bei dem das Kind einen Herzfehler haben, entwicklungsverzögert oder behindert sein kann.(leab/dpa)

Sie sei drei Tage lang wie in einem Tunnel gewesen, hatte zwischenzeitlich "auch sehr dunkle Gedanken". Zwei Tage lang habe sie ihren Bauch nicht mehr berührt, "ich habe einfach kurz die Connection zu meinem Sohn verloren“, so die Mutter. Drei Tage lang verschanzen sich die Hansmanns, lassen niemanden an sich ran. „Plötzlich stehen Fragen im Raum wie etwa: „Kann ich jemals wieder arbeiten gehen oder habe ich einen Pflegefall zuhause, der mich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche braucht?“

Familie Hansmann aus Unterhausen meistert Leben mit Trisomie 21

Bis dato hatten die Hansmanns noch keine Berührungspunkte zu Menschen mit Downsyndrom. „Über unseren Köpfen schwebte ein großes Fragezeichen. Was bedeutet es eigentlich, ein Kind mit Downsyndrom zu haben? Wird unser Kind jemals einen Beruf lernen oder Auto fahren können?“ Stück für Stück informieren sich die werdenden Eltern, nehmen Kontakt zu anderen betroffenen Familien auf und schöpfen Hoffnung. „Wir haben uns intensiv mit der Diagnose auseinandergesetzt und durch Gespräche mit anderen betroffenen Familien gelernt, dass auch Kinder mit Down-Syndrom ein weitestgehend normales Leben leben können.“

Dieses Wissen gibt den Hansmanns Kraft, Ulrike Hansmann schafft es sogar, die restliche Schwangerschaft zu genießen. Mit 1900 Gramm und einer Größe von 45 Zentimetern erblickt Thomas schließlich das Licht der Welt – und verzaubert seine Eltern vom ersten Augenblick an.

Der kleine Thomas leidet an Trisomie 21. Trotz der Krankheit wird er größtenteils ein normales Leben führen können. Foto: Karin Heidmeier

„Wir hatten keine Angst vor dem Kennenlernen mit Thomas, wir haben uns unbändig auf ihn gefreut“, so Ulrike Hansmann, die rückblickend sehr froh ist, dass sie die Diagnose erst im siebten Monat, aber dennoch vor der Geburt bekommen hat. „Ich weiß nicht, ob es nicht doch einen Unterschied gemacht hätte, wenn wir in den ersten drei Monaten von Thomas' Besonderheit erfahren hätten“, gibt sie offen und ehrlich zu. Neun von zehn Frauen, die die Diagnose Trisomie 21 erhalten, entscheiden sich in der Schwangerschaft auch jenseits der zwölften Woche für einen Abbruch. Rechtlich gesehen ist diese Entscheidung in Ordnung.

Familie aus Unterhausen entscheidet sich für Kind mit Downsyndrom

Zwei Wochen lang bleibt Thomas in der Kinderklinik in Neuburg. Als er seine Temperatur eigenständig halten kann, wird er mit Magensonde entlassen. Die gemeinnützige Organisation ELISA Familiennachsorge übernimmt schlussendlich die Nachsorge. „Gemeinsam mit unseren Kinderkrankenschwestern und Sozialpädagogen entsteht in enger Zusammenarbeit mit Therapeuten und Ärzten ein Netzwerk aus Helfern, damit die Familie möglichst schnell alleine mit der veränderten Situation zurechtkommt“, erklärt Simone Haftel, die die sozialmedizinische Nachsorge bei ELISA Familiennachsorge leitet.

Heute ist Thomas 16 Monate alt. Er besucht als Integrationskind die Kinderkrippe. Einmal pro Woche geht Thomas zum Physiotherapeuten, mit Erfolg: „Lange wird es vermutlich nicht mehr dauern, bis er laufen kann. Aber: Das ist vermutlich das, was mich Thomas am meisten gelehrt hat: Man braucht Geduld.“

Die Hansmanns haben ihre Entscheidung, Thomas zu bekommen, übrigens nie bereut. „Hätten wir von Anfang an gewusst, dass wir zu 95 Prozent ein normales Leben führen können, hätten wir uns viele Tränen sicher ersparen können“, so Familie Hansmann. Jedes Jahr findet am 21. März der Welt-Downsyndrom-Tag statt, heuer lautet das Motto „Schluss mit den Vorurteilen“. (AZ)