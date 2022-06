LAG Altbayerisches Donaumoos: Bewerbung für neue Leader-Periode steht

Plus Mitglieder der LAG Altbayerisches Donaumoos segnen Lokale Entwicklungsstrategie für neue Leader-Förderperiode ab. Welche Ziele ab 2023 im Fokus stehen und warum der Lenkungsausschuss schrumpft.

Vor der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos steht eine „extrem spannende Zeit“, wie Geschäftsführer Klaus Rössler bei der jüngsten Mitgliederversammlung in Unterhausen betonte. Die noch laufende, aktuelle Leader-Förderperiode geht dem Ende zu und ab 2023 beginnt die neue – sofern die LAG den Zuschlag bekommt. Die Bewerbung dafür hat die Versammlung abgenickt und noch einmal das Erreichte in den vergangenen Jahren Revue passieren lassen.